Hamon président prendrait "une initiative pour la reconnaissance de l'État palestinien"

"Notre devoir historique est d'assurer la pérennité et la sécurité d'Israël (...) Or une des clés pour faire tomber l'hostilité régionale à l'égard d'Israël, c'est la création d'un État palestinien viable et durable", a jugé le candidat socialiste à la présidentielle, invité de l'émission BFM Politique.

"Aujourd'hui cette perspective est mise en doute par la poursuite de la colonisation", a-t-il déploré.

"Nous ne pouvons parler d'une solution à deux États pour constater qu'elle s'éloigne toujours plus parce que la communauté internationale ne prend pas ses responsabilités", a-t-il estimé.

M. Hamon a défendu, avec d'autres députés, l'adoption, par l'Assemblée nationale en décembre 2014 d'une résolution, non contraignante, invitant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien.

