Vaste trafic et de vols de métaux dans l'ouest de la France : 10 personnes mises en examen

10 personnes mises en examen et 2 écrouées, après le démantèlement d'un trafic de métaux d'une valeur de 400.000?, dans 6 départements de l'ouest de la France.

Les gendarmes ont saisi 120.000 euros sur des comptes bancaires, un million d'euros de biens immobiliers et pour 65.000 euros de véhicules.

L'enquête sur ce trafic, est partie d'un vol près de Granville ? les enquêteurs ont ensuite fait le lien avec des affaires similaires ? entre autre dans le Calvados, la Sarthe, et la Mayenne.

