journée nuageuse, avec des averses de pluie, et quelques éclaircies ... T° de 12 à 21°

12.9° à Alençon, 12.4° à Argentan, 12.4° à Flers, 12.6° à L?Aigle, 12.5° à Mortagne ce vendredi matin...



La journée débute sous des nuages nombreux. En matinée, ils deviennent menaçants et de nouvelles averses se déclenchent. Elles sont encore parfois marquées. Cette instabilité s'atténue progressivement dans l'après-midi à l'approche d'une onde pluvieuse qui aborde l'Orne en soirée. Les températures restent fraîches en journée avec des maximales qui restent comprises entre 19 et 21 degrés. Le vent de sud-ouest est bien sensible, les rafales approchent encore les 50 km/h sous les ondées.



ce soir et cette nuit... La zone pluvieuse arrivée en soirée survole notre département dans le courant de la nuit. Cette zone perturbée donne, en première partie de nuit sous un ciel couvert et très sombre, des pluies continues. Ces pluies quittent la région en toute fin de nuit. Cet épisode pluvieux s'accompagne d'un vent de sud-ouest soutenu. Il faiblit en fin de nuit. Les températures nocturnes se situent autour de 12 à 13 degrés.

