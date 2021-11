3 inaugurations et une réunion publique pour le ministre Xavier Bertrand à Gacé et à Mortagne au Perche ce vendredi après midi

Un ministre dans l?Orne ce vendredi après midi... Au programme 3 inaugurations, une à Gacé, du pôle de santé, deux à Mortagne au Perche, les batiments pour la formation des aides soignants, et une maison de retraite, avec une réunion publique pour clore le déplacement de Xavier Bertrand, ministre de la santé, du travail et de l?emploi...

Le ministre sera accueilli à Mortagne au Perche par des manifestants... les travailleurs sociaux de l?Orne notamment ....

Un déplacement, pas seulement pour couper des rubans tricolores... il sera aussi politique ... l?ancien secrétaire général de l?UMP vient sur les terres de Jean Claude Lenoir, candidat du parti présidentiel aux sénatoriales de septembre prochain... il y a deux postes à pourvoir pour l?Orne... mais on s?y bouscule déjà... avec un 7ème candidat déclaré depuis ce matin... Jean Chatelais pour le Parti Communiste, il est conseiller régional et maire adjoint de Flers.....

