Michel Biard a le triomphe modeste. Pourtant, ce n'est pas tous les jours qu'un professeur est décoré de la Légion d'Honneur. Le professeur et chercheur de l'Université de Rouen (Seine-Maritime) l'a lui reçue jeudi 9 mars 2017 des mains du secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

Un symbole fort pour celui qui a mené tant de recherches, de cours et de colloques sur la Révolution française et plus précisément sur les députés pendant cette période. C'est cette carrière d'enseignant et de chercheur que la Légion d'Honneur vient récompenser. Pourtant, Michel Biard a longtemps hésité à l'accepter.

"Je me suis demandé s'il n'y avait pas une injustice"

"J'ai deux grands-pères qui ont fait la guerre de 14-18 sans recevoir la moindre médaille, confie le professeur. J'ai aussi un père qui avait 20 ans en 1943 et qui a été envoyé en Allemagne pour le Service du travail obligatoire... Je me suis demandé s'il n'y avait pas une injustice à recevoir une distinction quand eux n'ont rien eu."

Mais Michel Biard s'est ensuite dit que, finalement, cette récompense n'était pas faite que pour les militaires et qu'il n'avait "pas de honte à avoir après s'être toujours comporté en bon fonctionnaire".

Pas de raison de changer

Pour obtenir la Légion d'Honneur, il faut que quelqu'un en fasse la demande pour le récipiendaire. Pour Michel Biard, c'est le député du Calvados Alain Touret qui a fait la demande suite à un colloque dirigé par le professeur à l'Assemblée nationale.

Pour ce Lyonnais d'origine installé depuis 17 ans au Havre (Seine-Maritime) et qui enseigne à l'Université de Rouen depuis 13 ans, hors de question de changer de méthode ou d'attitude. S'il a été surpris par de nombreuses lettres de félicitations - "dont certaines de personnes que je ne connais pas du tout" - et s'il se dit "fier et honoré", Michel Biard martèle que Légion d'Honneur ou pas, il ne compte pas changer sa façon d'enseigner, de faire des recherches ou de se comporter avec ses étudiants.

A LIRE AUSSI.

Calvados : Anne d'Ornano promue Grand Officier de la Légion d'honneur

Légion d'honneur: policiers, secouristes et citoyens de Nice distingués