La Procédure Gaz Renforcée, signée dans l' Orne pour limiter les risques face aux fuites de gaz

Odeurs suspectes de gaz, samedi soir à Pontchardon, près de Vimoutiers : 51 personnes ont été évacuées.

Mais rien de grave, contrairement à Lyon, à Niort, ou à Bondy ? où des drames se sont produits, suite à des de fuites de gaz.

Pour limiter les risques pour les riverains et pour les personnels de secours, la « Procédure Gaz Renforcée », a été testée dans 6 départements français : avec grille d?évaluation commune du risque entre Gaz de France et les pompiers, et avec des formations renforcées des personnels.

Cette « PGR » se met en place dans toute la France... Lundi, l?Orne a été le 1er département bas-normand a l?adopter.

?et dans le même temps, Gaz de France sensibilise les entreprises de travaux publics pour tenter de limiter le nombre de perforations accidentelles de canalisations

