Résultats du Bac supérieurs de 1.6 % (87.2 %) pour l'académie de Caen, par rapport aux résultats nationaux.

Les résultats du bac : l'Académie de Caen enregistre de très bons résultats dans sa globalité, avec 87.2% d?élèves admis, c'est 1.6 % de plus que la moyenne nationale !

Le bac général, dans la région, reste en léger recul par rapport à l?hexagone, - 0.7 point, en revanche franc succès des bacs technologique 85.5% , +3.2 points et les bacs pros 88.1% c?est 4.5 points de plus que dans le reste de l?hexagone





Résultats de l?académie : 87.2% au total

87.5% pour le bac général

85.5% pour le bac technologique

88.1% pour le bac professionnel



Les résultats par départements :



Orne : 86.2% (au total)

87.8% pour le bac général

84.9 % pour le bac technologique

86.4% pour le bac pro



Calvados : 85.5% (au total)

86.1% pour le bac général

83.2% pour le bac technologique

86.2% pour le bac pro



Manche : 90.1% (au total)

89.7% pour le bac général

89.2% pour le bac technologique

92.0% pour le bac pro

