Caen. Journées Normandie pour la paix : le programme du vendredi 24 mars 2017

Après une journée (jeudi 23 mars 2017) de présentation et de positionnement sur les grands thèmes qui concernent la paix, l'Europe, le terrorisme et la guerre, les journées "Normandie pour la paix" continuent vendredi 24 mars 2017 avec notamment les grands témoins.

Au programme :

9h30 - 9h45 : "Repenser la Paix : la Réconciliation" avec Pascal Bruckner, philosophe

9h45 - 11h15 : "Y a-t-il encore un pilote dans le Monde ?" avec Frédéric Encel, essayiste et géopolitologue, Nicole Gnesotto, membre du conseil d'administration du think tank Notre Europe et spécialiste des questions de sécurité européenne, Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères, Konstantin Von Eggert, directeur de la télévision Russe Dojd TV. Débat modéré par Eric Chol, Président RSF, directeur Courrier international.

11h15 - 11h30 : Grand témoin. "Ce que j'ai vu à Sarajevo", par Rémy Ourdan, journaliste au Monde depuis 1994, Lauréat du Prix Bayeux des correspondants de guerre (2000).

11h30 - 12h30 : Que reste-t-il des printemps arabes ? avec Lakdar Brahimi, ancien médiateur de l'ONU dans le cadre du conflit civil syrien, Miguel-Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des affaires étrangères et de la coopération, Ghassan Salamé, politologue, ancien ministre libanais de la culture, Antoine Sfeir, fondateur des cahiers de l'Orient et Président de l'Ileri.

12h45 - 13h00 : Grand témoin. "Où va la Turquie ?" par Ahmet Insel, économiste, éditeur, journaliste et politologue.

14h00 - 14h30. Grand témoin. "Les leçons du processus d'Oslo", par Yossi Beilin, ancien négociateur israélien des Accords d'Oslo, ex-Vice-Ministre des Affaires étrangères, initiateur de l'Appel de Genève pour la paix au Proche Orient, député à la Knesset et Leader du parti Meretz.

14h30 - 15h30. Maintien de la Paix, maintien de l'Europe ? Avec Robert Frank, historien spécialiste de l'Europe et des relations internationales, Bernard Guetta, éditorialiste, spécialiste des relations internationales, Radu Mihaileanu, réalisateur.

15h30 - 15h45. Grand témoin. "Les faiseurs de paix", par Jan De Volder, historien, spécialiste du dialogue inter-religieux, représentant de la Communauté Sant'Egidio auprès de l'Union Européenne.

15h45 - 17h00. Repenser la Paix avec Ofer Bronchtein, Président de l'ONG " Forum international pour la Paix ", Jean-Claude Carrière, écrivain, Marc Crepon, directeur de recherche à l'Université Paris Sorbonne et directeur du département de philosophie à l'École normale supérieure, auteur de " l'Epreuve de la haine ", Thomas d'Ansembourg, psychothérapeute, co-auteur avec David van Reybrouck de l'ouvrage " la paix ça s'apprend ", Bruno Ugarte, Directeur Adjoint du Bureau de Paris de Human Rights Watch.

17h00 - 17h30. Grand témoin. " Le projet Imagine ", un média pour la paix. Par Frédérique Bedos, réalisatrice, Fondatrice de l'ONG " Le Projet Imagine ".

Les inscriptions sont toujours possibles sur place ou ici .