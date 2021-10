Bolbec. À Bolbec, évacuation à cause d'une fuite de gaz

Plus de peur que de mal. Mercredi 22 mars 2017, il était près de 14h30 quand un conducteur de pelleteuse a endommagé une conduite de gaz en faisant des travaux de terrassement sur la place Félix Faure, à Bolbec (Seine-Maritime). La fuite de gaz qui s'en est suivie a provoqué l'évacuation d'un locataire et de six employés d'une banque voisine par mesure de sécurité.

Une heure d'intervention

La circulation a également été déviée le temps de l'intervention de GRDF pour colmater la fuite. Une heure après le début de la fuite, la situation était entièrement rentrée dans l'ordre.

A LIRE AUSSI.

Avalanche en Italie: le sauvetage de trois chiots redonne espoir

Calvados : un blessé et trois personnes relogées lors de deux incendies