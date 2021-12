Routes : un mort dans le nord Sarthe, 9 personnes blessées dans le Perche ornais

Accident mortel, samedi à la Bazoche, près de Beaumont sur Sarthe... Un homme de 40 ans est allé percuter un poteau après avoir perdu le contrôle de son véhicule...

... et 9 blessés dans une violente collision samedi en début de soirée au niveau de la Bazoches sur Hoëne, dans le Perche ornais? Un monospace et une voiture se sont percutés à l?intersection de deux départementales ....Sept personnes, dont un jeune enfant, blessés dans le monospace? tous ont été transportés vers les centres hospitaliers de Mortagne au Perche et d?Alençon .

