A Flers en cyclo, on va plus vite qu'en auto

Les voitures vont devoir s?en aller.



Dès mardi prochain et pour 15 jours, stationnement et circulation seront interdits au Champ de foire.



Mêmes interdictions 3 jours plus tard : Place St Jean, Place de Gaulle, Rue et Place Vayssière, Rue et Place St Germain, Place Duhalde, et dans les rues : du Moulin, des Chanoines, Gévelot, de la Halle, de Domfront, et de la Chaussée?



Les camions de + de 3t5 seront exclus du centre-ville.



Le détail de toutes les restrictions et interdictions de stationnement et de circulation à découvrir dans l'arrêté municipal, ci-dessous.

