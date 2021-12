L'une des plus vieille colo de france se situe, près d' Alençon, à Neufchâtel en Saosnois, en lisière de la forêt de Perseigne

A Neufchatel en Saosnois, près d?Alençon en lisière de forêt de Perseigne, se niche l?une des plus vieille colonie de vacances de France... Notre-Dame de Perseigne... Elle fut fondée en 1923 par un curé du Mans l?Abbé Lebreton...des centaines d?enfants y sont accueillis pour des périodes d?une à trois semaines à chaques congés scolaire depuis maintenant 88 ans !!... On ici on cultive ici l?esprit colo dans un cadre majestueux ..... Une grande famille, les enfants y reviennent même parfois quand ils sont grands en tant que bénévole ....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire