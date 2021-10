Esquay-sur-Seulles. "Jazz dans les prés": un prélude survitaminé

"Jazz dans les prés" débute sa 3e édition avec l'explosive Nina Attal: à seulement 24 ans, la jeune artiste compte déjà plus de 450 concerts et quelque 20 000 albums écoulés. C'est elle qui donne le prélude du festival itinérant.

Entre groove et sensibilité

Attirée très jeune par les sonorités du blues, elle arpente dans son second album les territoires de la funk où se mêlent les héritages de B.B. King et Stevie Wonder. Survitaminé, cet opus, intitulé "Wha", réussit la symbiose entre groove, énergie et sensibilité.

Pratique. Vendredi 24 mars à 21h à la Ferme Culturelle du Bessin. Tarifs: 8-6 euros, gratuit - de 12 ans. Tél. 02 31 21 05 62

A LIRE AUSSI.

Beyoncé contre Adele à la grand-messe musicale des Grammys

Yaron Herman et Ziv Ravitz: détonnant duo jazz à la chapelle Corneille à Rouen ce mardi 18 octobre 2016.

Pierre Bouteiller, grande voix de la radio, s'est éteint

Lisa Simone: la soul dans le sang. Concert au Rive Gauche le 13 octobre 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray

L'Agenda en Normandie : mardi 21 mars