Caen. "Cartooning for peace": le crayon contre le feu

C'est une grande première pour la région normande: les 23 et 24 mars auront lieu les journées "Normandie pour la paix", un moment pluridisciplinaire qui convie historiens, journalistes ou encore philosophes à réfléchir et à débattre sur la notion de paix dans le monde contemporain. Ainsi, le philosophe Pascal Bruckner présentera ainsi une conférence intitulée "Repenser la Paix: la Réconciliation", tandis que Michel Onfray débattra autour de cette question: "Pourquoi la Normandie s'engage pour la paix ?".

Le crayon contre le feu

La réflexion et le débat passent également par les arts et le crayon. Il en va ainsi de l'exposition "Cartooning for Peace" qui regroupe "Dessins pour la paix" et "Dessine-moi la guerre". L'exposition itinérante "Dessine-moi la guerre" présente le regard des dessinateurs sur les conflits allant de 1914 à 2014. Elle permet ainsi de croiser réflexions philosophiques et leçons historiques en interrogeant la place et le rôle du dessinateur dans les représentations de la guerre et des conflits.

Pratique. Exposition "Cartooning for peace" : du mercredi 22 mars au mercredi 12 avril à l'Abbaye-aux-Dames de 14 à 18 heures. Entrée libre. Tél. 02 31 06 98 44. L'ensemble des manifestations des journées "Normandie pour la paix" est à retrouver sur www.evenements.normandie.fr/normandie-pour-la-paix