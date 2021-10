Le haras du Pin : emplois et missions seront sauvegardés... un fondation est créée pour la restauration des bâtiments

Le conseiller « cheval » de l?Elysée, Jean-François Etienne des Rosaies était au haras du Pin, hier.... et il est venu avec de bonnes nouvelles.... il a rencontré les personnels et assuré qu?il n?y aurait pas de suppressions de postes... que le haras va conserver toutes ses missions.... Jean-François Etienne des Rosaies a aussi annoncé la création de l?Institut France Cheval Equitation... qu?il en serait le président ... ses bureaux seront installés au haras.... pour la restauration du patrimoine du lieu, crée par Colbert, une fondation est créée pour permettre à de futurs mécènes de restaurer les bâtiments....

Une réunion avec le Conseil Général de l?Orne et la Région se tiendra le 28 juin en préfecture...

