Rouen. Visée par une plainte pour un tweet, l'élue rouennaise Laura Slimani réagit

"Vieux mâle blanc libéral". Ce sont ces mots, tweetés par Laura Slimani pour le qualifier, qui ont poussé Philippe Saurel, maire de Montpellier, à porter plainte contre la jeune élue socialiste normande, mercredi 15 mars 2017. Un temps silencieux, l'intéressé l'attaque finalement pour "injure raciale et injure en raison du sexe".

Suite aux propos de @LauraSlimani, j'ai décidé de porter plainte pour injure raciale, en raison du sexe et provocation à la discrimination. pic.twitter.com/cc2CZvZDmz — saurel philippe (@saurel2014) 15 mars 2017

Une réaction "classique de la fachosphère"

Conseillère municipale à Rouen (Seine-Maritime) et en charge de l'égalité homme-femme dans l'équipe de campagne de Benoît Hamon, Laura Slimani postait, jeudi 9 mars 2017, sur Twitter cette phrase pour moquer le ralliement de l'élu à Emmanuel Macron:

Je sais pas vous mais moi je m'en passe bien du soutien de Saurel : 1 autre vieux mal blanc libéral en moins. #LEmissionPolitique #Hamon2017 — Laura Slimani (@LauraSlimani) 9 mars 2017

Depuis, les commentaires se sont déchaînés sur les réseaux, notamment du côté de ce que Laura Slimani qualifie de "fachosphère". "Quand on est une femme et que l'on soulève la question des discriminations, on a toujours une levée de bouclier extrêmement violente, assure l'élue. Ce qui me choque, c'est que des responsables politiques qui se réclament des valeurs de la République comme Monsieur Saurel utilisent cette mobilisation de l'extrême droite à des fins personnelles."

"La justice a mieux à faire"

Plainte ou non, Laura Slimani persiste et signe. "Je ne reviens pas sur mes propos, affirme-t-elle. Je pense qu'il y a aujourd'hui, en France, un accaparement des postes politiques par des hommes blancs, de plus de 50 ans. Ce n'est pas raciste ou sexiste que de le dire, c'est juste énoncer un fait".

Au-delà de la polémique, elle assure que "la justice à mieux à faire mais je répondrais bien sur à la convocation s'il y en a". Elle estime avoir agi dans son rôle de responsable politique et de "jeune femme féministe".

