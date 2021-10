Foot, Caen prêt a engager un joueur Serbe de l' OFK de Belgrade... début cet après midi des premiers essais des 24 heures du Mans auto... Epreuve du Grand National du Trot à Laval cet après midi... Le

Foot ;.... Caen est sur le point d?engager Branko Lazarevic le défenseur central serbe de l?équipe de OFK de Belgrade... le joueur, 26 ans, est en fin de contrat avec son équipe...



Sport auto, début cet après midi à 16h et jusqu'à minuit des premiers essais des 24 heures du Mans ... les 56 voitures inscrites sont admises... toutes ont été déclarées conformes aux tests techniques lors des séances de pesages dimanche et lundi ....



Hippisme, une épreuve du Grand National du Trot se courre à Laval aujourd?hui... l?épreuve servira de support au Quinté +....18 trotteurs en course... dont le 2nd du grand prix d?Amérique, Nouba du Saptel.



Nouvelle étape du « Tour Orne Basket », aujourd?hui place de la Mairie à Argentan : Une initiation gratuite au basket, ouverte à tous.

De 14h à 16h30 pour les 5/ 12 ans ? et de 16h30 à 18h pour les 13 ? 18 ans.

