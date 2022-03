Le spectacle "Un été 44" sera joué au Zénith de Caen les 6 et 7 juin 2017

Il a écrit des chansons pour Florent Pagny, Céline Dion, Johnny Hallyday, Yannick Noah, Anguun et bien d'autres… Erick Benzi était à Caen jeudi 9 mars 2017, pour faire quelques repérages au Zénith. Directeur musical de la comédie "Un été 44" qui raconte la vie de trois jeunes femmes de 20 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il sera de retour les 6 et 7 juin prochains avec sa troupe. "Nous écrivons des chansons pour des artistes depuis des années, mais là, il y a plus que ça, il y a du sens derrière, il y a un devoir de mémoire donc ça donne plus de poids à ce qu'on fait", explique-t-il.

Aznavour, Le Forestier, Duteil...

Pour ce spectacle, certains textes ont été écrits par Charles Aznavour, Maxime Le Forestier et Yves Duteil, entre autres. "Et nous avons effectué un travail très précis en termes d'Histoire, avec des excursions sur les plages du Débarquement ou au Mémorial", précise le producteur Valéry Zeitoun, soutenu par un historien. Certaines chansons sortent de l'oubli des histoires rarement entendues, comme celle des 2 436 pianos américains. "Nous sommes tombés sur l'un d'eux au Mémorial, dans une réserve et c'est là que nous avons appris que des Stenway ont été construits exprès pour débarquer. Il fallait en faire une chanson". De quoi ajouter une couche supplémentaire d'émotion à un spectacle qui ne semble pas en manquer d'après les retours reçus à l'issue des 75 représentations proposées à Paris ces dernières semaines.

