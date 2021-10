Caen. Le Petit Fûté Normandie 2017 sort ce lundi

630 pages pour parcourir la Normandie et puiser de nombreuses idées pour des sorties en solo, en famille ou entre amis. Voilà en substance ce que propose l'édition 2017 du guide Petit Futé Normandie. "Il est plus coloré, avec plus de photos", promet Anne Crochard, l'une des auteures qui s'est essentiellement consacrée au Calvados.

Esprit découverte et partage

La page "les rues de Caen qui gagnent à être connues" traduit l'envie de faire découvrir de nouveaux lieux dans la région, même aux Normands. Le guide s'intéresse aussi à l'artisanat et autre savoir-faire local, à l'image de deux nouveaux fromages proposés sur des marchés de l'Orne et du Calvados. Les classiques Falaises d'Etretat, tapisserie de Bayeux, plages du Débarquement, jardins de Giverny, Mont Saint-Michel, Cité de la mer et autres, ne sont pas en reste. Mais des adresses moins courues font aussi la force du guide.

Et pour ceux qui ont dit au revoir au papier, une version numérique du guide est offert à chaque ouvrage acheté.

