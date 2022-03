Après s'être qualifiés quatre matchs à deux en quart de finale face aux Ducs d'Angers, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) prennent la route de Grenoble mardi 14 et mercredi 15 mars 2017 pour les deux premiers matches de la demi-finale des play-off de la Saxoprint Ligue Magnus.

Grenoble favori

Les Jaunes et Noirs, qui ont terminé la saison régulière à la 3ème, place ne partent clairement pas favoris dans cette série face aux Bruleurs de Loups qui ont fini la saison régulière certes à la 2ème place mais qui sans leurs six points de pénalité auraient terminé à la première place. De plus, le bilan des rencontres précédentes n'est clairement pas à l'avantage des Rouennais.

En effet, si les Normands avaient remporté la première confrontation entre les deux équipes au mois de septembre en prolongations (4-3), les quatre autres rencontres auront été serrée (hormis le 9-2 encaissé lors de la 26ème journée en décembre dernier).

La Coupe de France en mémoire

La dernière confrontation entre Normands et Isérois date de la finale de la Coupe de France, à l'AccorHotels Arena, où les Bruleurs de Loups étaient encore venus à bout des Dragons en s'imposant en prolongations sur le score de 3-2.

Les joueurs de Fabrice Lhenry, qui semblent avoir eu du mal a rentrer dans leur quart de finale, ont retrouvé leur jeu lors des deux dernières rencontres et devront être à 100% pour revenir de Grenoble avec un avantage dans cette série, avant de disputer les matchs 3 et 4 samedi 18 et dimanche 19 mars sur l'Ile Lacroix.

