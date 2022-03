Caen. La Ville de Caen recherche des figurants !

Et action ! La Ville de Caen recherche ...des figurants. La municipalité veut réaliser une vidéo pour valoriser les visages de la ville et ses habitants et recherche donc des Caennais, hommes et femmes de tous âges pour se mettre en scène dans les lieux emblématiques de la ville.

Tournage au printemps

Pour être figurant bénévole c'est très simple : il suffit de s'inscrire sur le site de la ville ou par téléphone au 02.31.30.46.10. Les inscriptions commencent lundi 13 mars et durent jusqu'au 26 mars. Le tournage aura lieu au printemps.

A LIRE AUSSI.

Le casting pour le tournage de Normandie Nue avec François Cluzet est lancé

Caen : déguisez-vous et participez à un film médiéval