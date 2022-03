Caen. AUTO. Siège auto : pour des trajets en toute sécurité

Le poids, l'âge, la morphologie. Voici le triptyque essentiel pour bien choisir un siège auto pour des trajets en voiture.

Depuis le 9 juillet 2013, le règlement I-Size est entré en vigueur. Il stipule entre autres que tous les enfants jusqu'à l'âge de 15 mois doivent voyager dos à la route. "Voyager dos à la route est une sécurité supplémentaire", explique Linda, responsable du magasin Natalys à Caen et qui vend des sièges auto.

Une position plus sûre pour le cou

Lors d'un accident, si l'enfant est dos à la route, il a 8% de risques d'être blessé légèrement ou plus contre 40% s'il est placé face à la route. "La position dos à la route est la plus sûre pour le cou et les cervicales du bébé", explique la gérante du magasin.

Entre 9 et 18 kilos, le siège auto doit être fixé obligatoirement à l'arrière du véhicule, face à la route à l'aide d'une ceinture de sécurité ou d'un système Isofix (système qui s'enclenche dans les sièges arrière). Le siège auto doit avoir un bouclier d'impact. "Il va amortir les chocs en cas d'accident frontal. Le corps de l'enfant va s'enrouler autour du bouclier au lieu d'être catapulté vers l'avant".

À 10 ans, un enfant peut s'attacher comme un adulte

Entre 15 et 36 kilos, fini le siège auto et bonjour le rehausseur. Enfin, un enfant peut s'attacher comme un adulte et se passer de siège auto et de rehausseur à l'âge de 10 ans et avec une taille comprise entre 1,35m et 1.50m, "ainsi il a normalement la bonne taille pour que la ceinture passe sur son épaule et non sur son cou", précise Linda.