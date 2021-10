La loi « accessibilité » pour les personnes handicapées, sera mise en oeuvre en 2015... l'Orne à fait le point hier sur la mise en oeuvre de cette loi

La loi « accessibilité » date de février 2005, pour une mise en ?uvre en 2015. On est donc à mi-parcours :

Hauteur et largeur des trottoirs, transport en train, en bus, accès dans les administrations ? tout doit être pris en compte, pour tous les handicaps ? et dans l?Orne, un état de la situation a été dressé hier à Alençon. La volonté est de valoriser ce qui va bien, mais aussi d?identifier les difficultés de mise en ?uvre.

