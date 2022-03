Morale et Liberté font-ils bon ménage ?

Paul Valadier est bien connu lorsque nous abordons la question de la morale et de la liberté. La philosophie et la théologie sont des matières qu'il affectionne et lui ont permis une large bibliographie. Le titre du livre qui a retenu notre attention pour cette émission diffusée pendant le Carême est: "La morale sort de l'ombre" pour en avoir plus écoutez l'entretien avec Jean-Luc Lefrançois.