Lundi un argentanais de 30 ans a été interpellé avec 75 g d?héroïne alors qu?il se rendait chez un acheteur... l?homme était sous surveillance...en comparution immédiate hier, il a été condamné à un an de prison ferme et un an avec sursis... il a été incarcéré ..... il avait été libéré de la maison d?arrêt d?Alençon en octobre dernier avec un bracelet électronique.... puis de nouveau placé en garde à vue en début d?année pour trafic de cannabis ....

