Rouen. L'Opéra national de Russie présente le Lac des Cygnes à Rouen

Incontournable ballet de Tchaïkovski, le Lac des Cygnes sera présenté ce jeudi 16 mars 2017 sur la scène du Zénith de Rouen (Seine-Maritime). Ce sont le ballet et l'orchestre de l'Opéra National de Russie qui présenteront ce grand classique de la musique russe.

Impossible amour et grand classique

Les spectateurs seront emportés, en trois actes, au rythme de la folle histoire d'amour entre le prince Siegfried et la princesse Odette, prisonnière du sort désormais célèbre de se transformer en cygne le jour, et redevenir femme la nuit. Devant les fourberies du sorcier et de sa fille, parviendra-t-il à libérer sa promise?

Une histoire d'amour impossible pour laquelle Piotr Ilitch Tchaïkovski s'est inspiré de sa propre vie. Extrêmement moderne pour l'époque, sa pièce révolutionnera la musique classique et reste encore aujourd'hui le ballet le plus joué dans le monde, et récemment remis au goût du jour par Black Swan, le film de Darren Aronofsky où Natalie Portman et Vincent Cassel livrent une version moderne du conte.

Dans la pure tradition russe, l'Opéra National de Russie enchaînera sur scène duos romantiques et chorégraphies enlevées, mêlant pas espagnol, mazurka, danse des grands cygnes…

