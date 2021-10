Le Conseil Régional de Basse Normadie en commission permanente aujourd'hui et demain

Cet après midi et demain, réunion de la commssion permanente du conseil régional à Caen.... la région qui doit se serrer la ceinture... des projets sont en souffrance dû à un contexte économique difficile... 40 millions d?euros en moins dans les caisses cette année...

Et l?Orne est pointée du doigt... en freinant le développement internet à très haut débit de la Basse Normandie.... la région attend toujours le dossier ornais... c?est le seul manquant... Calvados et Manche ont déjà rendu leur copie.... le pdt laurent beauvais va donc convoquer une région chez le préfet de région, pou un rappel à l?ordre...

La région basse normandie, qui s?oppose aussi au lancement des travaux de la future ligne THT... tant que le ministre jean louis Borloo n?aura pas diligenté l?enquête épidémiologique réclamée par les politiques et les riverains de la ligne....



Enfin, c?est cet après midi que le Conseiller Régional ump, tête de liste ornais, Jérôme Nury, élu, mais qui a décidé de ne pas siéger, sera remplacé.

