Journée estivale : ciel bleu, plein soleil et T° d'été... jusqu'à 26° !

Météo France relevait ce matin... un minimum de 6°5 à Flers, 7°2 à L?Aigle, 9°3 à Argentan, 9°5 à Alençon et Mortagne.



Le soleil va briller jusqu?à ce soir .... dans un air sec et agréable. Seuls quelques petits cumulus de beau temps ponctueront cet après-midi le bleu du ciel. Les températures sont dignes d'un plein été, comprises entre 24 à 26 degrés au plus fort de la journée.



Et ce week-end ? plein soleil encore demain.... mais un voile nuageux s?installera progressivement en fin de journée.... dimanche, ciel voilé, atmosphère lourde... mais pas d?évolution orageuse... il fera de 16 à 18° dimanche matin, à 25 / 26° l?après midi .....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire