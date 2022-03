Asnelles. Dans le Calvados, les vestiges du débarquement sous le feu des projecteurs

Les vestiges du débarquement comme vous les avez jamais vus! Photographe reporter installé à Asnelles (Calvados), Stéphane Marie, s'est lancé, depuis près d'un an dans un projet un peu fou: photographier à marée basse, à la tombée de nuit, les vestiges du débarquement sous un éclairage de studio. "J'habite en face des caissons Phoenix et tous les hivers, je les vois se détériorer. Il était vraiment important pour moi de figer ces vestiges de la seconde guerre mondiale", explique celui qui a également été un des photographes officiels du 70e anniversaire du débarquement.

Un éclairage de studio

Les vestiges, de la seconde guerre mondiale, ont déjà tous été photographiés sous tous les angles différents. Pourtant, Stéphane Marie parvient à y apporter un nouveau regard. "Mes photos se situent à la limite du réel, même si elles ne sont pas retouchées par photoshop, elles interpellent le regard. L'éclairage de studio permet de mettre en valeur les reliefs des monuments", présente-t-il.

Une exposition "les pieds dans le sable"

Bien que l'objectif final est de présenter 44 photos pour le 75e anniversaire du débarquement Stéphane Marie n'attend pas 2019 pour présenter le fruit de son travail. La particularité? Les photos sont exposées sur la plage, à marée basse. "J'aime les expositions décalées et voir les gens regarder mes photos alors qu'ils ont encore leur râteau ou leur bateau gonflable à la main. Ça permet de sortir du cadre", explique-t-il avant d'ajouter que "présenter les photos sur la plage permet aux spectateurs de voir la photo et le vestige en arrière-plan, pour le spectateur, c'est une démarche intéressante". Après une première exposition test cet été sur les plages de St Côme de Fresné et d'Asnelles, il prépare une prochaine exposition, le dimanche 4 juin 2017, de nouveau sur les plages de St Côme.