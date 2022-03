Rouen. Avec Spring, la Métropole Rouen Normandie fait son cirque

"Une photographie du cirque contemporain." C'est ainsi qu'Yveline Rapeau, directrice artistique du festival Spring, définit l'événement consacré aux nouvelles formes de cirque en Normandie. Pendant un mois à partir du jeudi 9 mars 2017, 35 communes de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) accueilleront les festivités.

Le cirque va à la rencontre du public

Selon Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, cet événement qui vient en quelque sorte remplacer le Curieux printemps a été pensé autour d'une "programmation nombreuse, diversifiée et vivante". Le but du festival est de diffuser ces nouvelles disciplines du cirque dans le plus de communes possible.

En plus de performances sur scène, le programme prévoit également des rencontres professionnelles pour les artistes, des mini-tournées dans plusieurs villes pour certains spectacles et des performances étonnantes comme celle de Jeanne Mordoj, qui jongle avec des jaunes d'oeufs, ou Johann Le Guillerm, la véritable star du cirque contemporain.

Pratique. La liste des spectacles, des lieux et des dates est à retrouver sur www.festival-spring.eu

A LIRE AUSSI.

Foire d'art contemporain Art Up à Rouen : 50 galeries et 250 artistes présentés

Johann Le Guillerm, mystérieux génie du cirque contemporain