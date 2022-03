Caen. Croix-Rouge à Caen : une grande brocante pour soutenir la maraude

L'hiver n'est pas terminé et les bénévoles de la Croix-Rouge s'en rendent bien compte. À Caen (Calvados), ils distribuent tous les soirs une dizaine de couvertures aux plus démunis. Et pour rassembler des fonds afin de financer leurs actions, ils organisent du lundi 6 au mercredi 8 mars 2017 au 44 boulevard Lyautey à Caen, une grande brocante…

"De quoi financer une partie des maraudes", selon Stéphanie Guimard, bénévole :



Depuis le début de la campagne hivernale en novembre, 2 000 couvertures ont été distribuées par la Croix Rouge de Caen.

Pratique. Horaire de la brocante : 9h30-12h et 13h30-17h30

