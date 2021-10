1er juillet estival... Soleil, nuages élevés cet après midi et T° chaudes... de 13 à 32° !

Ce 1er juillet restera estival.... le soleil est généreux ce matin dans un ciel bleu.... ... le bleu du ciel qui sera zébré de quelques fins nuages d?altitude cet après midi...



Les nuages deviendront plus nombreux en soirée et nuit suivante à l?approche d?une perturbation faiblement pluvieuse



Il fait en ce moment, 13 / 14°.... 30 / 32° attendus cet après midi



Conséquence de ces t° élevées depuis plusieurs jours : une dégradation de la qualité de l?air, médiocre aujourd?hui, sur l?ensemble de nos régions, selon les relevés de Air Com, le réseau de surveillance de la qualité de l?air en Basse Normandie .... qualité de l?air médiocre aussi en Pays de la Loire

