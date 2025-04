Revivez les coulisses du Tendance Live au Zénith de Caen

La radio de Normandie, Tendance Ouest, organise un concert gratuit de 4h00 au Zénith de Caen (Calvados), vendredi 3 mars 2017. Sur la scène du Zénith à partir de 19h30 : Slimane, Julie Zenatti, School o Rock, Boulevard des Airs, Charles Like The Prince, Madame Monsieur, Benjamin siksou, Priscilla Betti, Brice Conrad, Léa Castel, Léa Paci, Corson, Saule et Igit. Revivez le montage, les répétions, les coulisses et le concert.