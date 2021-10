Jour J-50 pour l?ouverture de l?autoroute A88 entre Sées et Falaise.

Par exemple avec la création d?une zone de préservation de 5ha, au franchissement de la vallée de la Baize, à Vrigny.

Un remblais industriel de 25.000m3 a été déplacé à l'occasion de la construction de l'A88 ? et le site est rendu à la nature, avec création de mares pour abriter entre autre : grenouille agile, grenouille rousse et crapaud commun.

La gestion de ce site a été confiée aujourd'hui au Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels (CFEN).



?et l?autoroute A88 ouvrira au trafic le 24 août prochain.

