Christian Estrosi, ministre de l'industrie attendu aujourd'hui à Nogent Le Rotrou

Christian Estrosi, en visite cet après-midi à Nogent le Rotrou.

Le Ministre chargé de l?industrie vient médiatiser la « simplification de la réglementation », dossier suivie par la députée locale Laure de la Raudière.

Le Ministre visitera notamment l?usine Valéo.



Et on attend jeudi, les visites de Nadine Morano secrétaire d?état à la famille et Xavier Novelli, secrétaire d?état au commerce et à l?artisanat, au Château de Carrouges?..

