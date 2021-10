3 blessés graves, dont une fillette de 11 ans, et un blessé dans deux accidents lundi dans l'Orne

La route entre Alençon et Sées, déviée 3 heures hier soir, à partir de 17h15, après une violente collision frontale entre deux véhicules.....

Une conductrice, âgée de 23 ans, accompagnée d?une fillette de 11 ans, toutes les deux originaires de Seine Maritime, ont été grièvement blessées.... les opérations de désincarcération ont été longues et délicates.... dans le second véhicule, un ornais de 49 ans, il a été légèrement blessé.... les 3 victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier d?Alençon.... la circulation à pu reprendre normalement vers 19h30 !



Et puis hier après midi, un conducteur de 50 ans, a perdu le contrôle de sa fourgonnette, à Nocé, dans le Perche... l?homme a également été désincarcéré... Grièvement blessé, il a été transporté au centre hospitalier de la Ferté Bernard.......

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire