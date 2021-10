joies et déceptions lors de la publication des résultats du bac hier dans les lycées bas-normands

Le plein d?émotions pour les résultats du bac hier dans les lycées bas normands... à Alençon les listes des reçus, admis au rattrapage, et des collés ont été affichées en milieu d?après midi.... dès 16h30 !

Les épreuves de rattrapages débutent aujourd?hui...



Sur les sites des académies, la publication des résultats a été perturbée par une grève des personnels des services informatiques contre une restructuration des services.... il y a avait 30 % de grévistes dans l?académie de Caen !



et puis, La plus jeune bachelière de France est Normande, de Rouen : Déesse Dji'Ala, 14 ans, a obtenu son bac S avec 11,47 de moyenne.... elle va intégrer la fac de médecine de Rouen à la rentrée ....



Le taux de réussite quasi-définitif sera connu lundi, après les oraux de rattrapage ...74,6% des candidats ont réussi le bac général, 54% des inscrits totaux, en baisse de 3,6 points par rapport à 2009.

La série ES (économie et social) affiche une baisse de réussite de 5,5 points, la série L (littéraire) diminue également de 4,3 points et la série S (scientifique) de 2,1 points.

Les résultats du baccalauréat professionnel (20% des effectifs) s'annoncent en légère baisse de 2,5 points, avec un score de 77,4%.

En revanche, les résultats du baccalauréat technologique (26% des candidats), avec un taux de succès de 66,1%, connaissent une augmentation de 4,5% (secteur tertiaire en augmentation de 5,7 points notamment).

Le taux de réussite globale 2009 avait été de 86,2%, dont 88,9% au bac général, 79,8% au bac technologique et 87,3% au bac professionnel. 65,6% d'une génération a le bac, une proportion stable depuis plusieurs années.

