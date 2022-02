Rouen. Changer d'orientation : "Quand on en a envie, c'est possible"

Aujourd'hui, Julie est bien dans ses baskets. Son métier d'auxiliaire puériculture en crèche, elle le vit "comme une évidence. Les enfants nous apprennent tellement de choses, c'est hyper riche." Diplômée en juillet, elle décroche dans la foulée un poste en CDI dans une crèche de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime).

Cinq ans d'étude avant de trouver sa voie

Pourtant, la route pour arriver à ce poste n'a pas été directe. Après un bac S, elle part à la fac et se lance dans une licence de psychologie. "J'avais déjà pensé au métier d'auxiliaire. Mais à 19 ans, se jeter dans le bain du marché du travail après 10 mois de formation, ça faisait un peu peur. De longues études, pour moi qui ne savais pas trop quoi faire, c'était très bien."

Au fond, elle sait qu'elle n'a pas trouvé sa voie mais s'engage malgré tout dans un master d'enseignement. C'est à l'occasion de son congé maternité que le déclic se fait finalement pour la jeune femme. "Je ne voulais pas y retourner", explique-t-elle simplement.

Le soutien des proches

Pas toujours facile pourtant d'expliquer à ses proches qu'elle veut arrêter ses grandes études et se lancer dans une formation ouverte à ceux qui n'ont même pas le bac. "Mais finalement, tout mon entourage m'a soutenue, ils ont vu que je n'avais pas trouvé ma place", raconte-t-elle.

Julie se replonge alors dans les livres. Après le travail le soir, elle prépare le concours. "Quand on en a envie, c'est possible, assure Julie. Au moment de l'examen, le jury a compris que mon projet était mûr et approfondi", ce qui lui permet de décrocher le concours. Surtout, elle explique que "je savais que j'étais entourée. Ce n'était pas forcément facile de s'organiser, par exemple lorsque j'étais en stage à l'hôpital avec des horaires décalés. Sans mon conjoint, cela n'aurait pas été possible."

De ce parcours atypique, Julie ne regrette rien. "Je ne serai pas là où je suis sans ces différentes expériences", assure-t-elle.

