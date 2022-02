edition. Avec "Impressions multiples", l'édition se conjugue avec demain

Pour tous les amateurs d'objets littéraires et poétiques de toutes formes, "Impressions Multiples" débute sa 6e édition. Ce salon, initié par l'Ésam, a pour vocation première celle de mettre en contact le public avec les étudiants de l'école et les éditeurs renouvelant les pratiques de l'édition contemporaine. "Impressions Multiples" est ainsi l'occasion de découvrir les diverses formes que recouvrent aujourd'hui les créations issues du monde de l'art, du graphisme, de l'illustration, de la création sonore, du fanzine ou encore de l'édition numérique.

Agenda artistique

Un grand nombre d'ouvrages de maisons d'édition indépendantes seront exposés. Mais le salon est également l'occasion d'aller directement à la rencontre de nouvelles pratiques artistiques. Ainsi, le samedi 4 mars, l'Atrium de l'école accueille performances et lectures à partir de 15 heures. Le soir, carte banche est laissée à la maison d'édition marseillaise Contre-mur qui invite trois poètes, Baptiste Gaillard, Marie-Luce Ruffieux et Laura Vazquez. En parallèle, workshops et ateliers sont proposés au Dôme et à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville sans oublier les expositions de l'Atrium de l'Ésam. La Fermeture éclair s'associe également au salon et devient la librairie spéciale d'"Impressions Multiples".

Pratique. Les vendredi 3 et samedi 4 mars. Ésam, 17 cours Caffarelli, Caen. Tél. 02 14 37 25 00 Pour l'agenda complet, les horaires et les lieux: www.impressions-multiples.org