Le Tendance Live, c'est ce vendredi 3 mars 2017 au Zénith de Caen (Calvados). Avant de profiter de cette soirée exceptionnelle, voici les cinq choses à savoir.

14. C'est le nombre d'artistes qui vont se succéder sur la scène du Zénith de Caen vendredi 3 mars. Slimane, Boulevard des Airs, Priscilla Betti, Brice Conrad, Lea Paci et bien d'autres vont chanter leurs plus grands succès devant près de 7 000 Caennais déchaînés.

18h30. Les portes du Zénith de Caen ouvrent à 18h30. Il est obligatoire d'avoir son billet pour entrer. Le concert commence à 19h30 et c'est parti pour trois heures de show !

Animateurs. Deux animateurs made in Tendance Ouest mettront l'ambiance entre chaque artiste et vous réservent de nombreuses surprises...

Calvadosiens. La School of Rock du collège Lechanteur de Caen est en ouverture du Tendance Live. 36 élèves, batteurs, guitaristes, chanteurs déjà présents au Tendance Live de l'année dernière et plus récemment en ouverture du carnaval de Granville (Manche) en première partie de "La caravane passe".

Surprises. L'équipe du Tendance Live vous promet un super spectacle et compte sur vous pour mettre l'ambiance au Zénith de Caen.

