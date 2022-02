Ce sera une grande soirée football et Coupe de France à suivre ce mercredi 1er mars sur Tendance Ouest en duplex depuis Avranches et Quevilly, les deux places fortes du football normand dans cette 100e Coupe de France qui accueilleront deux équipes professionnelles, le RC Strasbourg (L2) et l'EA Guingamp (L1).

L'avant-match, c'est maintenant, avec Christophe DUBOSCQ (entr.Adj Avranches) et Romain BASQUE (milieu QRM)

Avranches (NAT)- Strasbourg (L2)

Avant le premier huitième de finale de l'histoire du club manchois, c'est Christophe DUBOSCQ, l'adjoint de Damien Ott sur le banc de l'USA qui nous livre son sentiment. Lui l'ancien joueur d'Avranches ,voit ce match comme un moment à vivre sans retenue.

Avranches Strasbourg : L'avant match avec Christophe Duboscq Impossible de lire le son.

Quevilly Rouen Métropole (NAT)- Guingamp (L1)

En vieux habitués des parcours en Coupe de France, les Quevillais savent gérer l'événement sans le moindre problème. Au centre du groupe normand, Romain BASQUE. Homme à tout faire du secteur défensif de Manu Da Costa, il est surtout un des seuls joueurs à avoir connu une formation à la fois au FC Rouen et à l'US Quevilly. Et les souvenir des épopées des années 2010 restent gravés.

Quevilly-Guingamp : L'avant match avec Romain Basque Impossible de lire le son.

