Hausse du nombre de cambriolages dans l'Orne en début d'année...

Les cambriolages, en augmentation dans l? Orne..., 244 contre 197 l?an dernier, sur le début de l?année ? des cambriolages rapidement identifiés comme étant les actes de malfaiteurs venus de la banlieue parisienne.

Les forces de l?ordre ont reçu des renforts et ont pu être davantage sur le terrain, renforcées notamment par la police technique et scientifique : Et c?est grâce à l?ADN qu?il avait laissé lors du cambriolage d?une station service à Mortagne, qu?un malfaiteur parisien a par exemple, pu être interpellé.

