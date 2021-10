L'aéroport de Caen-Carpiquet fermé pour travaux jusqu'au 6 septembre

L?aéroport de Caen-Carpiquet a fermé ses portes hier, en pleine période de départs en vacances... D?énormes travaux tout l?été concerneront la grande piste et son système de balisage....montant de la facture : plus de 6 millions et ½ d?euros ......Une somme jugée indispensable par les élus de Caen pour conserver un aéroport attractif, avec plus de 100.000 passagers par an ? capable de donner à la ville l?image d?une capitale régionale.

Pendants les travaux, jusqu?au 6 sept, , les vols sont déroutés vers les aéroports de Deauville, ou du Havre.

