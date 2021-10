Un motard âgé de 25 ans décède après une collision frontale à Douvres la Délivrande... 4 blessés dans le Perche en direction de St-Hilaire le Chatel

Hier soir vers 18h, un motard de 25 ans est décédé, près de Douvres la Délivrande... il est allé percuter un véhicule qui arrivait en face.... le conducteur et les deux passagers de la voiture n?ont pas été blessés, mais choqués, ils ont été transportes vers le CHU de Caen .....



Et 4 blessés après une collision entre deux voitures hier soir à Mortagne au Perche... l?une des voitures a terminé sa course, sur le toit, en contre-bas de la route en direction de St-Hilaire le Chatel...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire