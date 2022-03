Le festival Les Pluriels fête ses 20 ans autour de quatre soirées. Du mercredi 15 au samedi 18 mars 2017, les rendez-vous réuniront en divers lieux culturels de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime), des propositions très variées.

L'objectif de ces manifestations pluridisciplinaires? Favoriser le croisement des genres et promouvoir les artistes normands. Un projet collectif qui mise également sur l'accessibilité en privilégiant des tarifs peu élevés.

Une formule renouvelée chaque année

Mis en oeuvre par les étudiants de la licence professionnelle des métiers de la culture de l'université de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), réunis au sein de l'association Art et Fac, ce rendez-vous culturel est le fruit d'un travail d'équipe de longue haleine.

Il aura en effet fallu six mois pour donner naissance à cette nouvelle édition. Chaque année, le projet naît sous une forme inédite sous l'impulsion d'une nouvelle promotion. Le tout en respectant ses postulats de base: diversité et artistes locaux.

Résonances avec l'actualité

Pour ses 20 ans, si le divertissement est de mise, Les Pluriels proposent d'ouvrir le champ des réflexions par des spectacles en résonance avec l'actualité.

En guise d'introduction, le collectif Paon dans le ciment mixe danse, théâtre et mime dans Rosie. La prestation, à découvrir au Théâtre du présent, donne à voir le destin d'individus en quête d'émancipation dans un pays anéanti par la guerre.

Mais la forme et le fond peuvent être parfois en contradiction. C'est le cas du spectacle Nina, des tomates et des bombes, programmé à la Maison de l'université. Ce seul en scène clownesque et corrosif dénonce les travers de nos sociétés.

Des performances surprises

La soirée du jeudi 16 mars fera, elle, la promotion de la street-culture, donnant la parole à de jeunes artistes rouennais. Cette nouvelle édition du festival promeut en effet des créations hip-hop et dancehall avec des artistes comme Younès, Ice creamz et Junior Freeman, donnant ainsi un coup de pouce à des talents locaux.

Et les Rouennais sont les véritables acteurs de ce festival. L'événement a été préparé en échangeant avec les habitants du quartier des sapins lors d'un atelier d'écriture dont les textes seront mis en musique au centre André Malraux vendredi 17 mars 2017.

Mais c'est aussi dans la rue, en centre-ville de Rouen, que le festival promet d'intervenir durant ces trois jours pour des performances surprises.

Un rendez-vous convivial

Favorisant les correspondances, le festival organise la soirée du samedi 18 mars 2017 en partenariat avec l'association rouennaise Pix3L. Dans un moment d'échange et de partage, elle invitera les participants à tester des jeux vidéo rétro en marge de la soirée électro du 106.

La soirée aura pour tête d'affiche Superpoze et DJ Pone. Ce concert, qui fait suite à la soirée Sound system le vendredi 17 mars 2017, invite à entrer dans la danse et à se laisser imprégner par des propositions d'un genre nouveau.

Pratique. Du 15 au 18 mars. Théâtre du présent, maison de l'étudiant la soucoupe à Mont-St-Aignan, centre André Malraux et le 106 à Rouen. www.lespluriels.com

