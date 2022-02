Caen. "Privatisation" des radars embarqués : la voiture qui flashera dans les deux sens dévoilée 

Le ministère de l'Intérieur a choisi Évreux (Eure), vendredi 24 février 2017, pour présenter les voitures radars qui seront conduites par des agents du secteur privé. "Nous servons de zone test car ce territoire continue à voir la statistique de la sécurité routière se dégrader avec 22% de morts de plus sur la route en 2016 par rapport à 2015", explique le préfet de l'Eure, Thierry Coudert. Sur les sept premières semaines de l'année dans l'Eure, sept personnes ont déjà perdu la vie contre cinq sur la même période l'an passé. En test en cette fin d'hiver 2017 et cet été, les voitures seront opérationnelles à partir de septembre en France.

Facile à faire fonctionner

Pour faire fonctionner le radar, il faut que la voiture roule. Deux caméras positionnées devant se chargent d'analyser, grâce aux panneaux, la vitesse maximale de la zone. "L'utilisation est donc très simple", explique Emmanuel Barbe, délégué ministériel à la sécurité routière. Les données sont ensuite transmises au Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières de Rennes qui s'assure que les contraventions sont valables.

En fonction six à huit heures par jour

"L'inconvénient c'est que cette mission mobilisait jusque-là deux gendarmes ou policiers aux compétences supérieures à cette tâche. Et nos forces de l'ordre n'ont pas le temps de rouler sur nos routes, et comme notre objectif est de faire baisser l'accidentologie, il nous faut faire rouler ces véhicules radar le plus possible". Ce radar n'est pas externalisé, mais la tâche de la conduite est bien confiée à une entreprise privée. "Le but est de couvrir tout le territoire français, avec des objectifs de passages sur tel ou tel axe". Chaque voiture fonctionnera de 6 à 8h par jour. "Ce sont 400 hommes qui vont être rendus à leur mission de police et de gendarmerie".

L'intérieur de la voiture #radar qui flashe dans les deux sens en test dans l'Eure deux mois. Elle verbalisera en septembre. pic.twitter.com/YnyqYN5rJ6 — Tendance Ouest (@tendanceouest) February 24, 2017

Les marges de tolérance sont supérieures à celles des radars fixes : elles flasheront au-delà de 10 km/h de la vitesse autorisée en dessous de 100 km/h et, au-delà de 10% sur les routes où la vitesse admise est supérieure à 100 km/h. "En aucun cas, la rétribution des sociétés choisies pour cette mission n'augmentera ou diminuera en fonction du nombre de contraventions".

Au total, six voitures seront en test dans l'Eure pour une durée de deux à trois mois. Elles sont en mesure de flasher tant les voitures que les motos. La verbalisation, elle, ne débutera qu'au 1er septembre, si les essais sont concluants.

Bienvenue dans les nouvelles voitures #radar ! Elles seront conduites par des sociétés privées. Flashe dans les 2 sens. pic.twitter.com/Juw9afqTtC — Tendance Ouest (@tendanceouest) February 24, 2017

