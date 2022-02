Nabil Fekir a signé un triplé (5e, 27e et 78e). Maxwell Cornet (17e), Sergi Darder (34e), Houssem Aouar (87e) et Mouctar Diakhaby (89e) y sont également allés de leur but.

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: Monaco flambe, Lyon engrange, Lille coule

Ligue des champions: Paris manque le coche, Naples et Benfica qualifiés

Ligue 1: Monaco sèche Nice, Paris nouveau dauphin

Ligue 1: Lyon renverse Dijon, Saint-Etienne tombe à Montpellier

Ligue 1: Lyon corrige Marseille, Monaco toujours injouable