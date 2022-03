Le pro de la pizza est Caennais

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Ivann Gyldemin sait mettre la main à la pâte. Rien, pourtant, dans le chemin professionnel de ce Caennais de 31 ans n'aurait pu laisser imaginer un tel parcours. Celui qui a pour ambition d'ouvrir une pizzeria à Caen (Calvados) précise : "Lorsque j'avais 20 ans, mon ambition était de monter ma propre pizzeria, mais j'ai considéré à l'époque qu'il fallait que mon projet mûrisse encore."

Une trajectoire fulgurante

Comme pour la pâte à pizza, Ivann est conscient que pour se réaliser, un rêve nécessite un gros travail en amont. Il a donc évolué pendant sept ans dans un secteur tout autre: l'orthopédie. Gardant pour ses proches et lui son goût et son talent pour la pizza. Et puis, à trente ans, il prit la décision de sauter le pas et partir se former à l'École française des pizzaïolos pour y acquérir "la meilleure formation française".

Il avait le diplôme, il lui fallait la reconnaissance de ses pairs. Inscrit à la 8e édition du "France Pizza Tour" à Lille lundi 30 janvier 2017, il a remporté le premier prix grâce à une Pizza 100 % normande à base de camembert, d'andouille de Vire, de pomme, et d'aneth. "J'ai la chance d'appartenir à une région qui possède énormément de produits de qualité", sourit le jeune homme.

Un concours sous pression

Suite à cette victoire à Lille, il est donc qualifié pour le championnat de France. Ivann mesure le challenge qui s'offre à lui. "Réaliser une pizza en douze minutes, cuisson comprise, nécessite précision et rapidité. La pâte doit avoir été faite longtemps à l'avance et à la cuisson, elle doit être à la fois croustillante et moelleuse, quant à la garniture elle doit être chaude sans être noire".

Quoi qu'il en soit, les 15 et 16 mars, Ivann Gyldemin affrontera les meilleurs pizzaïolos de France. Avec en tête un objectif précis: gagner pour pouvoir plus facilement ouvrir sa propre pizzeria à Caen dès la fin 2017. "Pour moi, c'est avant tout une passion, même si je gagne cette année, je recommencerai l'année prochaine".