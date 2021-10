Pillage d?une grande surface près de Deauville, à Tourgéville, dans la nuit de lundi à mardi... les malfaiteurs avaient maîtrisé les systèmes d?alarmes et de vidéosurveillance avant de vider les coffres, le distributeur de billets et les rayons informatique, jeux vidéos, et téléphonie mobile... Des extincteurs ont été vidés pour effacer leurs traces... le montant du préjudice est estimé à plusieurs milliers d?euros. .....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire