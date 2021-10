Course poursuite après un braquge près de Verneuil sur Avre : deux gendarmes, un policier et le fuyard blessés

Deux gendarmes un policier et le fuyard blessés, au terme d?une course poursuite qui s?est terminée à Vernouillet près de Dreux hier...

Les gendarmes avaient pris en chasse un motard, soupçonné d?un braquage à main armée, du bureau de poste de Brezolles, près de Verneuil sur Avre, avec un complice... montant du butin : 2 000 euros !

Durant la course-poursuite, un gendarme a perdu le contrôle de son véhicule....deux gendarmes de Dreux ont été grièvement blessés.....

Quelques kilomètres plus loin, à Vernouillet, le fuyard est entré en collision avec une voiture de police qui avait été mis en place pour faire barrage... un policier à également été blessé... le motard, sans casque, est venu heurter le véhicule de police...il à été grièvement blessé...

La moto, dénuée de plaques, avait été volée près de Chartes début juillet... Les recherches se poursuivent pour appréhender le complice du motard.

